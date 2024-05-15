- Asayiş

Park halindeki araç yandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’da park halindeki hafif ticari yandı.

Park halindeki araç yandı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi’nde Bilal T’ye ait 02 ADN 743 plakalı hafif ticari araç park halinde olduğu esnada alev aldı. Aracın motor kısmında dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar olaya müdahale ederek itfaiye ekiplerine de bilgi verdi. Aracın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

15 May 2024 - 23:31 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL