Park halindeki araç yandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi’nde Bilal T’ye ait 02 ADN 743 plakalı hafif ticari araç park halinde olduğu esnada alev aldı. Aracın motor kısmında dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar olaya müdahale ederek itfaiye ekiplerine de bilgi verdi. Aracın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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