- Yaşam

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

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Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü.

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı mask
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Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

15 May 2024 - 22:16 İHA Kocaeli- Yaşam

Mahreç  İha

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