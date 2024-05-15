Öztunç’tan deprem evleri, orta hasarlılar ve rezerv alanla ilgili sert açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, depremin üzerinden 1 yıl 100 gün geçmesine rağmen afetzedelere evlerinin teslim edilmemesini eleştirdi.

Rezerv alanda kalan sağlam binalarla güçlendirilmesine rağmen yıkılacak denilen orta hasarlı statüsündeki yapıların durumunu da dile getiren Öztunç, iktidarı sözlerini tutmamakla eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, deprem sonrası eksikliklerin giderilmediğine vurgu yaptı.

Öztunç, “Depremin üzerinden 1 yıl 100 gün geçti. Deprem bölgesinde, özellikle de Kahramanmaraş’ta hala eksiklikler giderilmedi. Hala vatandaş konteynerlerde. Rezerv alanı diye bir uygulama ile milli kaynaklar harcanmak isteniyor. Bu hükümet depremzedeye karşı samimiyetsiz” dedi.

Rezerv alan uygulamasının da garabet olduğuna işaret eden Öztunç, “Depremin ardından Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Partililer meydan meydan gezdiler ve 1 yıl içerisinde evlerinizi teslim edeceğiz dediler. Depremin üzerinden 465 gün geçti. Hala evler verilmedi. Vatandaş hala konteynerlerde sürünüyor. Verdikleri söz, boş çıktı. Klasik AKP anlayışı. Orta hasarlı binaları güçlendirin dediler şimdi yıkacağız diyorlar. Rezerv alan diye bir garabet çıkardılar, sapasağlam binaları yıkacağız diyorlar. Bir yandan tasarruf diyorsunuz bir yandan da milli kaynak olan bu binaları yıkmak istiyorsunuz. Bir gün gelecek bu millet sizin bu iktidarınızı öyle bir yıkacak ki; tokat üstüne tokat yiyeceksiniz” ifadelerini kullandı.