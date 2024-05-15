Elbistan’da, vatandaşlara yüzde 50 hibeli 385 bin sebze fidesi dağıtıldı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Sebze Yetiştiriciliğinin Canlandırılması ve Artırılması’ projesi çerçevesinde vatandaşlara ve üreticilere yüzde 50 hibe destekli 385 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş genelinde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi programını (TAKE) hayata geçirmişti. Bu program çerçevesinde tarımsal, hayvansal ve bitkisel üretimin arttırılması ve desteklenmesi için birçok proje sürdürülüyor. Programın, Kahramanmaraş’ta uygulanan projelerinden biri de ‘Sebze Yetiştiriciliğinin Canlandırılması ve Artırılması’ projesi oldu. Proje çerçevesinde; yüzde 50’si hibe ve yüzde 50’si de üretici katkılı olmak üzere il genelinde domates, patlıcan, biber ve salatalıktan oluşan fide dağıtımı yapıldı. Elbistan’da ise dağıtılan fide sayısı 385 bin 511 adet oldu.

Fide dağıtım programına, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Karakoç, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş ve vatandaşlar katıldı.

Fide dağıtımıyla ilgili değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Dağıtılan fide bedellerinin yüzde 50’sinin bakanlıkça karşılandığını üreticilerden ise yüzde 50’sinin katkı payı alındığını ifade eden Tontuş, “Bu proje ile özellikle küçük çiftçilerimizin kendine yeten bir üretimi yapmasını amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yılki projemizde 206 bin fide dağıtmıştık. Bu yıl talep yüzde 100’e yakın oranda artarak 385 bin 511’e yükseldi. Projemize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Dağıttığımız fideler, gerekli kontrolleri ve ilaçlamaları yapıldıktan dikilmeye hazır şekilde teslim ediliyor. Domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerimizi üreticilerimize teslim etmiş olduk. Üretim yapan çiftçilerimize sahadaki teknik elemanlarımızla ve bakanlığımızın tüm imkânları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fideleri alan çiftçiler sağlıklı ve ekonomik fide temini sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ettiler.