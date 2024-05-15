Vali Ünlüler, il genelinde yaşayan göçmen sayısını açıkladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, il genelinde toplam 90 bin 411 düzenli göçmen yaşadığını söyledi.

Vali Ünlüer, Nisan ayı güvenlik bilgilendirme toplantısında, Kahramanmaraş genelindeki asyiş ve güvenlik konularına ilişkin yapılan çalışma ile operasyonlara ilişkin istatistiki bilgiler aktardı.

Değerlendirmelerine terör örgütleri ile düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili rakamları vererek başlayan Vali Mükerrem Ünlüer, nisan ayı içerisinde 243 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini belirtti.

İl genelinde yaşayan düzenli göçmen sayısının ise toplam 90 bin 411 olduğuna değinen Vali Ünlüer, “İlimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 21 operasyon yapıldı. 25 şahıs hakkında adli işlem yapılarak 6 şahıs gözaltına alındı. İlimizde toplam 90 bin 411 düzenli göçmen yaşamaktadır. Göçmen kaçakçılığına yönelik olarak 589 operasyon icra edilmiş. 6 organizatör yakalanmış 1’i de tutuklanmıştır. 243 düzensiz göçmen de geldikleri ülkelere gönderilmiştir.

Narkotik suçlarla ilgili de 384 operasyonda 403 şahıs gözaltına alınmış ve bunlardan 21 kişi de tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Organize suçlarla ilgili de operasyonlarda da 20 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 de silah ele geçirilmiştir.

Mali ve ekonomik suçlarla ilgili 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlarda sahte ehliyet, sahte kimlik, 5 motosiklet, sahte altın gibi materyaller ele geçirilmiştir.

Kaçakçılıkla ilgili de 20 şahıs gözaltına alınmıştır. Çeşitli miktarlarda makaron, kaçak sigara, nargile tütünü, kıyılmış tütün ve cep telefonu ele geçirilmiştir” dedi.

Nisan ayı içerisinde il genelinde 3 bin 65 asayiş olayı meydana geldiğini hatırlatan Vali Ünlüer, “Bu olaylarda 1565 şahıs yakalanmıştır. Kişilerle karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 71, topluma karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97, takibi gereken suçlarla ilgili aydınlatma oranı yüzde 99,5’tir” bilgilerini aktardı.

Yine nisan ayı içinde ölümlü ve yaralamalı olarak 401 kaza meydana geldiğine işaret eden Vali Ünlüer, 859 aracın da trafikten men edildiğinin altını çizdi.

Kahramanmaraş’ın en güvenli şehir olması için operasyon ve çalışmaların süreceğini vurgulayan Vali Mükerrem Ünlüer, sözlerini, “Kahramanmaraş’ın huzuru için7/24 esasına göre fedakarlıkla çalışan güvenlik personelimiz suçun yaşanmamasına adına operasyonlarına suç işleyenlere göz açtırmamak ve suç işleyenlere göz açtırmamak için yoğun denetimlerine devam etmektedir. Kahraman şehrimizin en güvenli şehir olması için canla başla çalışıyoruz. Tüm güvenlik güçlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” cümleleri ile tamamladı.