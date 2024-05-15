Elbistan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen ‘Özel Eğitim Bahar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Özel öğrencilerin gösterileri ve el emeği göz nuru ile ürettikleri eşyalar, büyük beğeni topladı.

Elbistan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, 2023-2024 eğitim öğretim yılı özel eğitim öğrencilerinin hazırlamış olduğu çalışmalar, gösterilerin sergilenmesi ve toplumda farkındalık oluşturma amacıyla ‘Özel Eğitim Bahar Festivali’ düzenlendi.

Festivale, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Elbistan İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, şube müdürleri ve özel çocukların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin yaptı.

Çetin, Elbistan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun, önemli bir işlev üstlendiğine dikkat çeken Çetin, engelli çocukların sosyal hayata entegre olmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

‘Özel çocuklarımızın hayatın içinde durumlarına uygun bir eğitim ortamı sağlanarak yaşamlarına katkı sunmak en önemli sorumluluğumuz’ diyen Çetin, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalde sergilenen ürünlerin, engel tanımayan öğrencilerin fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin göstergesi olduğuna vurgu yapan Çetin, böylece topumda engellilere yönelik bakış açısının da değiştiğine işaret etti.

Engelli çocukların ve gençlerin, kendine yeten ve güven dolu bireyler olarak yetişmelerinde aldıkları eğitimin de büyük pay sahibi olduğuna değinen Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “Onların hayallerini gerçekleştirmeleri ve dünyalarını değiştirebilmeleri için her daim yanlarındayız” dedi.

Daha sonra sahne sırası çocuklara geldi. Festivalde engelli bireylerin dans ve ritim gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin performansları göz doldururken katılımcılar da alkışlarla onları cesaretlendirdi.

Festival, öğrencilerin bir yıl boyunca derslerinde yaptıkları aksesuar, takı ve resim gibi ürünlerin yer aldığı serginin gezilmesi ile son buldu.