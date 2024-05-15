Türkiye 15’incisi olan Rabia, umre ödülünü kazandı

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Rabia Zehra Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülke genelinde düzenlediği yarışmada Türkiye 15.’si olarak umreye gitme hakkı kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlenmişti. Yarışmacılar lise kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Dinim İslâm Temel Bilgiler ve Mukaddes Miras Kudüs", üniversite kategorisinde ise "İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs" isimli eserlerden sorumlu tutulmuştu.

Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yarışma sınavının sonuçları açıklandı. Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Rabia Zehra Doğan, büyük bir başarı elde ederek yarışmada Türkiye 15’incisi oldu. Aynı zamanda Kahramanmaraş il birinciliğini de kazanan başarılı öğrenci, umre ödülü kazanan 44 öğrenci arasında yerini aldı.

Okul müdürü Murat Pamuk, öğrencisi Doğan’ı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Doğan’ın başarısının kendilerini, öğretmenlerini ve ailesini gururlandırdığını belirten Pamuk, “Rabia Zehra kızımız, Türkiye 15’inciliği ve Kahramanmaraş il birinciliği elde etmiştir. Depremin getirdiği zorluklara rağmen yılmadan çalışarak okulumuzun ve ilçemizin başarı kürsüsüne yenisini eklemiştir. Rabia Zehra’nın yoluna daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum. Emeğinin karşılığı olarak önümüzdeki günlerde kutsal topraklara gidecek. Kendisini, öğretmenlerini ve ailesini yürekten tebrik ediyorum” dedi.