37 bin öğrenci ÖSYM standardındaki deneme sınavında ter döktü

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehir genelinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik LGS ve TYT deneme sınavında 37 bin öğrenci ter döktü.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehir genelinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı düzenledi. 11 ilçede 491 okulda eş zamanlı olarak yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) toplam 37 bin 78 öğrenci katıldı.

Deneme sınavıyla ilgili değerlendirme yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Öğrencilerimizi akademik anlamda hayata hazırlamak için Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle okullarımızda deneme sınavları yapıyoruz. Bu yıl da 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik deneme sınavlarımız devam ediyor. Sorularımızın tamamı Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezimizde alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış olup ÖSYM standartlarındadır. Sınavın ardından öğrencilerimizin hangi ünite ve kazanımlarda öğrenme eksiği olduğuna dair ayrıntılı dönütler içeren sınav sonuç karneleri düzenleyeceğiz. Bu karneler neticesinde öğrencilerimiz eksiklerini görme ve kapatma fırsatı bulacak. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, destekleri için tüm öğretmenlerimize ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle öğrencilerimize yönelik projelerde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile büyük bir koordinasyon içerisindeyiz. İmkânlarımız ölçüsünde eğitime destek veriyor, öğrencilerimizin yanında oluyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından eğitimde meydana gelen eksiği kapatarak öğrencilerimizin diğer şehirlerdeki öğrencilerden geri kalmaması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in başarıyı ödüllendirmeye yönelik projeleri var. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizle ilişkilerimizi hep güçlü tutacağız. Bugün deneme sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.