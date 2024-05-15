Özel öğrencilerin hayatına katkı sunacak projeye TÜBİTAK desteği

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) ilçedeki özel eğitim kurumları ile birlikte öğrencileri için hazırladığı ‘Kimseyi Görmedin Sen, Bizden Daha Özel’ adlı proje TÜBİTAK tarafından ülke genelinde desteklenen 68 proje arasında yer aldı.

BİLSEM Müdürü Mehmet Turaç; Elbistan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Elbistan Özel Eğitim Meslek Okulu, Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile birlikte hazırladıkları TUBİTAK 4008 projesi kapsamında hazırladıkları ‘Kimseyi Görmedin Sen, Bizden Daha Özel’ adlı projenin, Türkiye genlinde 618 başvuru arasından 68 proje kabul edildiğini söyledi.

Turaç, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı’nın özel gereksinimli bireylerde farkındalık oluşturmayı, bu bireylere; eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlayarak toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler ve özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı etkileşimli uygulamalarla desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde hazırlanan "Kimseyi Görmedin Sen, Bizden Daha Özel" isimli projenin, 272 bin TL bütçe ile Kahramanmaraş genelinde kabul edilen tek proje olarak desteklenmeye hak kazandığını vurgulayan Turaç, “Proje kapsamında ilçemiz genelinden seçilen 12 otizm, 12 zihinsel yetersizlik tanısı olan toplam 24 öğrencimiz ile gerçekleştirilecektir. Hazırlanan etkinlikler akademisyenler gözetiminde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimizi hayata tutunmaları konusunda, sosyal hayata uyumlarını sağlayıp, toplumun Özel gereksinimli öğrencilere bakış açışımı değiştirmek ve hayatın her alanında yer almalarını sağlamak amaçlanmaktadır” dedi.

Projenin yürütücülüğünü de kendisinin yapacağını hatırlatan Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Turaç, “Elbistan’da yer alan Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 4 kurumumuzda görev yapan idareci ve öğretmenler yer almaktadır. Projemiz; İnönü Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversitesinden akademisyenlerin desteğiyle proje 2024 yılı içinde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.