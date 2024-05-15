- Ekonomi

Benzin istasyonlarında fiyat tabelaları değişti

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Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı. Benzin istasyonlarında EPDK’nın tek fiyat kararı uygulanıyor. Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı.

Benzin istasyonlarında fiyat tabelaları değişti mask
Benzin istasyonlarında fiyat tabelaları değişti
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. EPDK’nın kararına göre Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak. Benzin istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.

Benzin istasyonlarında fiyat tabelaları değişti

Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı. İstanbul’daki akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarındaki tek fiyat göze çarptı.

Dağıtıcı lisans sahipleri yüzde 0,5’i geçmemek kaydıyla akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebiliyor. Bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK’yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Benzin istasyonlarında fiyat tabelaları değişti

15 May 2024 - 15:00 İHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  İha

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