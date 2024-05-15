Umre’de rahatsızlanan vatandaş ambulans uçakla yurda getirildi

Umre için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan Türk vatandaşı, önceki gün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla yurda getirildi.

Türk vatandaşı 68 yaşındaki R.T. umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlandı. Rahatsızlığı sonrası Mekke'de tedavi altına alınan R.T.'nin durumunun ailesine haber verilmesi üzerine yakınları harekete geçerek yetkililerle irtibat kurdu. R.T., ailesinin girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla önceki gün sabah saatlerinde Cidde Havalimanı'ndan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Havalimanında tam teşekküllü ve doktorlu ambulans tarafından karşılanan R.T., Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. R.T., memleketi Gaziantep'te Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.