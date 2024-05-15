Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisini değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olaca...
YAYLA KURBANLIĞI
KAYIP İLANI
ELEMANLAR ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
E EHLİYETLİ DAĞITIM ELEMANI
Yükselen Pazarlama bünyesinde çalıştırılmak üzere E ehliyetli dağıtım elemanı alınacaktır asgari ücret + yemek parası müraacat şahsen yapılacaktır. İl...YÜKSELEN PAZARLAMA
SATILIK BAHÇE - EV
MONTÖR (KURULUMCU)
Deneyimli kurulumcu arıyoruz başvurular yüz yüze yapılacaktır.0(541) 889 09 42 KELEBEK MOBİ̇LYA
YATILI BAYAN BAKICI ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...
ELEMAN ARANIYOR
Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat:0505 293 13 48