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Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olaca...

Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisini değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

15 May 2024 - 14:46 - Ekonomi

Mahreç  İha

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