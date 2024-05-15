- Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

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Ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Mart 2023'te 14 milyon 839 bin 534 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl martta yüzde 2,6 artarak 15 milyon 225 bin 128 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 geriledi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe 0,1 gerilerken, ticaret-hizmet sektöründe 0,1 yükseldi.

# ekonomi

15 May 2024 - 13:31 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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