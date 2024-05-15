Kredi faiz artışından depremzede esnaflar muaf tutuldu

Esnafların önceden kullandıkları kredilerin faiz oranlarında değişiklik olmayacağının altını çizen Başkan General, güncellenen faizlerin deprem bölgesi dışındaki illeri kapsadığını dile getirdi.

Başkan General, “ Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye illeri ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kullanılan krediler ve 6 Şubat depreminde zarar gören esnaflara destek amaçlı kullandırılan 250 bin TL limitli kredilerin tamamı muaf tutulmuştur” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, 04.01.2021 ve 01.04.2024 tarihleri arasında kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi faiz oranlarında banka tarafından güncelleme yaptığını hatırlattı.

Söz konusu faiz artışının, kullandırılan kredilere de uygulanacak olmasının özellikle deprem bölgesindeki esnaflar açısından büyük mağduriyet doğuracağını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül’e ilettiklerini hatırlatan Başkan General, “TESKOMB Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgül ve TESKOMB 17. Bölge Birlik Başkanı Sayın Hasan Abacı, bu talebimiz doğrultusunda bakanlık nezdinde gerekli girişimleri başlattı. Sayın başkanlarımızın duyarlı çalışması ve büyük destekleri ile faiz artışından deprem bölgesindeki iller muaf tutuldu. Böylece, başta Elbistan’ımız olmak üzere depremzede esnaflarımızın yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmiş oldu. Esnaflarımızın rahat bir nefes almasındaki katkı ve desteklerinden dolayı TESKOMB Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgül ve TESKOMB 17. Bölge Birlik Başkanı Sayın Hasan Abacı’ya teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Başkan General, şöyle devam etti:

“Piyasalarda yaşanan gelişmeler, kaynak maliyetindeki artışlar doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlara kooperatifimiz kefaleti ile kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin faiz oranlarında banka tarafından bir miktar faiz güncellemesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar güncelleme yapılmış olsa da faiz oranları güncel piyasa faiz oranlarına göre oldukça düşük seviyelerde belirlenmiş durumdadır. Ayrıca, faiz güncellemesi yapılması ile kaynak temininde kolaylık sağlanmasıyla kooperatiflerimize kefalet kredisi limiti tahsisinde de iyileştirme beklenmektedir. Faiz güncellemesi deprem bölgesi için uygulanmayacağı için 01.04.2024 tarihinden itibaren kullandırılan ve yeni kullandırılacak krediler için yıllık yüzde 29 olarak devam edecektir.”

Vadesi geçmiş borçlarla ilgili de hatırlatmada bulunan Başkan General, “Üye ortaklarımızın taksitlerini vadesinde ödemeleri gerekiyor. Üyelerimizin yasal takip ya da icra işlemleri ile karşı karşıya kalmalarını asla istemeyiz. Bu tür durumlarda kredi sicili de bozulduğu için esnaflarımız yeniden kredi kullanma imkanını da zora sokmuş oluyor. İcra işlemlerinde temerrüt faizi uygulandığı için esnafımızın borç yükü de artıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin bu yöndeki kararlarını uygulamaya geçirmek zorundayız. Bu durumdaki üyelerimizden biran önce ödemelerini gerçekleştirmelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.