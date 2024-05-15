Kuzular anneleriyle buluştu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait ahırlardan çıkan yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması havadan görüntülendi.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen koyunların kuzularıyla buluşması göz kamaştıran bir tablo oluşturdu.

Kokularından annelerini tanıyorlar

Koyunların çok duygusal hayvanlar olduğunu belirten Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, “Bu sürüde 600 koyun, 950 kuzumuz var. Anne doğurduğu kuzunun kokusunu alıyor. Bu kadar kuzunun içerisinden kendi yavrusunu seçerek buluyor ve ona sütünü veriyor. Başka bir kuzu onu emmeye geldiğinde o sütü salgılamıyor. Kendi yavrusunun geldiğini anladığı zaman anne o sütü salgılıyor. Daha sağlıklı doyuruyor, bu da kuzunun erken yetişmesini sağlıyor. Biz kuzuyu bir ay annesinin yanından hiç ayırmayız. Bir ay sonra akşam ayırır, sabah tekrar birleştiririz. Böylelikle yem tüketimine de alışmasını sağlarız. Kuzu annenin yanında olduğu zaman sürekli annesini oyalar ve annenin zamanını kaybettirir. Koyun sütten kesilerek, gelecek çiftleşmeye kendini hazırlar. Koyun ve kuzularımızı hekim eşliğinde sürekli kontrol ve takip ederiz. Kuzular annelerini bir ay boyunca emer. Daha sonra yaklaşık 2 ay da besleriz ve kuzular yetişmiş, büyümüş olurlar. Akkaraman koyununun sütü yağlı olduğu için diğer ırklara göre kuzular daha hızlı yetişir” şeklinde konuştu.