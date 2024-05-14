Türkiye Sigortanın tarım destekleri sürüyor

Türkiye Sigorta, Türkiye'de tarım alanında güvence sunan kurumlardan olmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyadaki tarım toprakları, son yıllarda artan doğal afetler, iklim değişiklikleri ve diğer risklerle karşı karşıya kalıyor. Şirket, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu değişimlerden tarım sektörünün en az şekilde etkilenmesi yönünde oluşturulan tarım sigortalarında ön planda olmaya devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığı ülkenin stratejik varlıklarının başında gören şirket, Türkiye tarımının güvencesi ve geleceği adına imza attığı çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, dünya çapında yapılan farklı araştırmaların sonuçlarına göre gelecek için en büyük sorunların başında gösterilen su ve besin yetersizliğinin, Türkiye için de bir tehdit olduğuna işaret ederek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, verimli bir çeşitliliğe sahip olan tarım topraklarının işlenmesi ve çiftçinin/yetiştiricinin desteklenmesinin sadece bir iş değil, stratejik bir görev olduğunu belirtti.

Tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamanın en etkili yolunun tarım sigortaları olduğunu kaydeden Çakmak, "Türkiye Sigorta olarak, sanayiye ve üretime sunduğumuz desteğin yanı sıra tarımımıza da güçlü bir şekilde destek olmaktan gurur duyuyoruz. Topraklarımızda tarım ve hayvancılığın gelişimini milli bir öncelik olarak görüyoruz. Bu nedenle tarım sektörü en büyük önemi atfettiğimiz konulardan biri ve bu alanda da lider konumdayız." ifadelerini kullandı.

Çakmak, şirket olarak toprakların ve tarımın geleceği için taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını aktararak, "Çiftçilerimizin ve tarım işletmelerinin güvenliğini sağlamak ve tarımın sürdürülebilirliğini desteklemek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin tarımsal potansiyelini en üst düzeyde değerlendirerek, gelecek nesillere daha sağlam bir tarım mirası bırakma taahhüdümüzü sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

- "TARSİM'e aracılık ediyoruz"

Şirketin gerek depremden etkilenen illere gerekse ülkenin tüm bölgelerine desteğinin sürdüğünü ve tarım sigortaları alanında iddialı bir büyüme kaydederek, çiftçilere güvence sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyleyen Çakmak, "2023'te tarım sigortalarında sektör lideriydik, 2024'ün ilk çeyreğinde de liderliğimizi koruyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 90 büyüme sağlayarak, 6,6 milyar lira toplam prim üretimine ve yüzde 48 pazar payına ulaştık. Bu üretime karşılık 560 bin adet poliçe düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Destekli Tarım Sigorta branşlarının tümünün satışında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) adına aracılık ederek, sektörün prim üretimine destek olduklarını aktaran Çakmak, "Bununla birlikte; TARSİM havuzuna reasürör desteği de sağlıyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin 'Tarladan Sofraya' sürecindeki sigorta ihtiyaçlarını daha net tespit ederek hem tarım ürünlerinin hem tarımsal işletmelerin hem de tarımsal araçların sigorta ihtiyaçlarında sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.