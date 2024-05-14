Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, nisan ayı sıcaklık verilerini açıklayarak, "Ülkemizde 2024 yılı Nisan ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre Nisan ayında sıcaklık ortalaması 16,6 derece oldu. Sıcaklıklar, ortalamaların 4,3 derece üzerinde seyretti" dedi. Bakan Özhaseki, en düşük sıcaklık değerinin eksi 9,4 santigrat derece olarak Kayseri’nin Sarız ilçesinde, en yüksek sıcaklık değerinin ise 38,9 santigrat derece ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldüğünü de belirtti.

Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6, 9 ve 12 aylık kuraklık analizlerinin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; Kasım 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nin tamamında, Güney ve İç Ege ile Orta Karadeniz’de değişen şiddette meteorolojik kuraklık izlendi.

"Ülkemizde yer yer orta şiddetli kuraklık izlendi"

Ağustos 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasındaki 9 aylık meteorolojik kuraklık değerlendirmesinde Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nin güney ve batı kesimlerinde, Güney ve İç Ege ile Orta Karadeniz’de değişen şiddette meteorolojik kuraklık yaşanırken; Mayıs 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemde de Antalya’nın Finike, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçeleri ile Karaman, Kahramanmaraş ve çevrelerinde orta şiddetli; Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ordu çevrelerinde ise hafif şiddette meteorolojik kuraklık izlendi.

"Türkiye genelinde yağışlar yüzde 3,9 arttı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye genelindeki 220 günlük yağış değerlendirmesine de yer vererek, "1 Ekim 2023 ile 8 Mayıs 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde yağışlar yüzde 3,9 arttı" dedi. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri hariç tüm bölgelerde, yağışlarda mevsim normallerine göre artış yaşandığını belirten Bakan Özhaseki, en fazla yağış artışının ise yüzde 27 ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştiğini kaydetti.

"İklim değişikliğine karşı mücadele etmek hepimizin görevidir"

Bakan Özhaseki açıklamasında, "İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek için iklim değişikliğine karşı, tüm dünyada hep birlikte, el ele vererek mücadele etmek hepimizin görevidir" dedi.