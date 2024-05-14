Âşık Mahzuni Şerif Ataşehir’de anılacak

Programda Âşık Mahzuni Şerif’in duygu yüklü türküleri Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilecek. Anma konseri, 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu anlamlı geceye tüm türküseverler ücretsiz/biletli olarak katılabilecek.

Âşık Mahzuni Şerif’in ölümsüz sesinin ve türkülerinin Ataşehir’de yankılanacağı anma konserine katılmak isteyen vatandaşlar, biletlerini 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren https://kultursanat.atasehir.bel.tr/ adresinden alabilecek.