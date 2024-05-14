Elbistan Belediyesi’nde bakanlık müfettişinin incelemesi başladı

Elbistan Belediyesi’nde eski döneme ait hesaplar ve borç durumu başta olmak üzere iş ve işlemlerin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan talep edilen müfettiş, çalışmalarına başladı.

31 Mart seçimlerini kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, devraldığı döneme ait borç durumunu gösteren afişi belediye binasına asmıştı. Dev afişte, Elbistan Belediyesi’nin toplam borcunun 335 milyona yaklaştığı, kasasında ise nakit olarak sadece 242 bin 962 lira bulunduğu ortaya çıkmıştı. Başkan Erkan Gürbüz, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş-inceleme talebinde bulunmuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettiş ilçeye gelerek çalışmalarına başladı. Bakanlık müfettişinin, belediyedeki hesap işlemleri, borç durumu, faturalar, ihaleler ve diğer işlemlerle ilgili kapsamlı bir inceleme yapılacağı öğrenildi.

3 gündür Elbistan Belediyesi’nde çalışma yürüten bakanlık müfettişinin incelemesinin sonucunda hazırlayacağı raporun İçişleri Bakanlığı’na sunulacağı belirtildi.

Raporda; iş ve işlemlerle ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda da konunun yargıya intikal edeceği vurgulandı.