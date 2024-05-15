T.C.

KAHRAMANMARAŞ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2015/600 Esas

Konu : ilan metni

İLAN METNİ

Davacılar , İBRAHİM TAŞKESEN, SADİ TAŞKESEN tarafından Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Mağralı Mahallesi, 1032 ada 1 parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,

Davalı, -19913085714 TC kimlik numaralı- EMEL AÇIKSARI (RIZA ve FAZİLET kızı 06/09/1973 doğumlu)'ya Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine;

Durusma Günü: 08/10/2024 günü saat: 09:15'de hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde dava dilekçesinin duruşma gününün ve tensip zaptının kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluklarında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.