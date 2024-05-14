Polisin gözünü kaybetmesine neden olan yumruğa 10 yıl 33 ay hapis

Ekinözü’nde, attığı yumrukla kavgayı ayırmak isteyen polis memurunun bir gözünde uzuv kaybına neden olduğu iddia edilen sanık, bu suçtan 9 yıl 27 ay, mukavemet suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2022 Ağustos ayında meydana geldi. O dönem Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği’nde görev yapan polis memuru Fatih Kasapoğlu, 2 grup arasındaki kavgaya müdahale etmek istedi. Müdahale esnasında sağ gözüne darbe alan Kasapoğlu, yaralandı. Kasapoğlu, farklı hastanelerde 11 kez ameliyat olsa da darbe alan gözünde uzuv kaybı yaşandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Elbistan 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde şüpheli B.E. hakkında kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak ve kasten yaralama suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık hakkında polis memurunun uzuv kaybı için 9 yıl 27 ay kamu görevlisinin görevinin yapılmasının engellenmesi yönünden ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezada da herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kasapoğlu’nun avukatı Esma Özalp, mahkemenin verdiği kararla ilgili olarak, “Müvekkilimin sağ gözünün görme yetisini kaybetmesiyle sonuçlanan bir olaydı. Mahkeme, sanığın suçunu sabit gördü. Suçun işleniş biçimi ve doğurduğu zarar açısından da cezada indirim uygulanmaması da müvekkilim açısından talep ettiğimiz bir durumdu” dedi.