24 bin TL ödüllü satranç turnuvasına başvurular başladı

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ödüllü satranç turnuvası düzenlenecek.

25-26 Mayıs tarihleri arasındaki turnuva 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Sporcular, 8 yaş altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategoride mücadele edecek. Turnuva, Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu’nda yapılacak. Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların www.kahramanmaras.tsf.org.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, turnuvada dereceye gireceklere toplamda 24 bin lira para ödülü verileceğini söyledi.

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası’na tüm herkesi bekliyoruz. Tüm kategorilerde birinciye 2 bin 500, ikinciye 1500, üçüncüye 1000, dördüncüye 500, beşinciye 300 ve altıncıya da 200 lira para ödülü verilecektir” dedi.