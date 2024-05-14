Şifa niyetine çiğnenen kenger sakızının tanesi 35 lira oldu

Elbistan’da, dağlık bölgelerinden bin bir zahmetle toplanan ve ‘yayla gülü’ olarak adlandırılan kenger sakızı sezonu başladı. Şifa niyetine çiğnenen kenger sakızının tanesi 35 liradan satılıyor.

Kenger sakızı, dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinden elde ediliyor. Dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisi, sıcak havalarla birlikte kurumaya başlıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da sakız toplama mevsimi için dağları karış karış dolaşıyor. Kenger, kuruyan kısımlarından bıçak yardımıyla kesiliyor. Kesilen yerlerden akan sütler, kurumaya bırakılıyor. Bir süre sonra donan bu süt, istenilen kıvama ulaşınca toplanıyor. Toplanan sakızlar, daha sonra sıcak su ile temizlendikten sonra şekil verilerek satışa hazır hale getiriliyor.

Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın fiyatı da duyanları şaşırtıyor. Toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması fiyatın da yükselmesine neden oldu. Elbistan’da kenger sakızının tanesi 35 liradan satılıyor. Sakızın diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.