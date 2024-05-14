Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan'da, kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi Mahallesi Saray Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C.'nin kullandığı 46 AHP 309 plakalı kamyonet ile M.M. idaresindeki elektrikli bisiklet Saray Sokak'ta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü ve M.N, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.