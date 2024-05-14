Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir. Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini bildirdi.

Erdoğan, "Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız." ifadelerini kullandı.