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Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

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Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.

Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
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Olay merkezde bulunan Limak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulunda sınavda olan 8’inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi. Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.’nin sınav kağıdını aldı. Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı. Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.’yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

14 May 2024 - 14:19 İHA Elaziğ- Asayiş

Mahreç  İha

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