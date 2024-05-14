Kazada yaralanan minik Damla Naz, yaşam mücadelesini kaybetti

Tunceli’de görev yapan Afşinli uzman çavuşun 6 yaşındaki kızı Damla Naz Nacar, trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 4 gün önce meydana geldi. Çemizgezek İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Afşinli uzman çavuş Ali Nacar’ın kızı Damla Naz Nacar (6), geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Minik Damla Naz, 4 gündür yoğun bakımda tutuluyordu. Damla Naz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Damla Naz’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Çemizgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de taziye mesajı yayımlayarak ailenin acısına ortak oldu.

Damla Naz Nacar’ın cenazesi, Afşin ilçesinin Altaş Mahallesi’nde defnedilecek.