Elbistan- Ekinözü kara yolunda karşı yönden gelen araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Ortaören Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ş. idaresindeki 26 ABY 616 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mert Ali S.’nin kullandığı 06 BOJ 394 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 26 ABY 616 plaklı otomobil takla atarken diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Mahmut Ş. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.