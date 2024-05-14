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Deprem bölgesinin yeniden imarı için Bakan Özhaseki’ye ziyaret

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TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çevre, Şehircili...

Deprem bölgesinin yeniden imarı için Bakan Özhaseki’ye ziyaret mask
Deprem bölgesinin yeniden imarı için Bakan Özhaseki’ye ziyaret
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TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek kentin yeniden imar ve inşası noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, bakanlık bürokratları ve akademisyenlerin de yer aldığı toplantıda; yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasındaki son durum, uygun olmayan alanlar ve Kentsel Tasarım Projesi gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

# Kahramanmaraş, tarım, Ziyaret

14 May 2024 - 12:53 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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