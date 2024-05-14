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Evin çatısına uçan araçtaki yaralıları itfaiye kurtardı

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Kahramanmaraş’ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bir evin çatısına uçtu. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin Akyar Mahalle...

Evin çatısına uçan araçtaki yaralıları itfaiye kurtardı
Evin çatısına uçan araçtaki yaralıları itfaiye kurtardı
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Kahramanmaraş’ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bir evin çatısına uçtu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin Akyar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole girdikten sonra bir evin çatısına uçtu. Kazada, sürücü ile araçtaki yolcular yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

# Kahramanmaraş, polis, 112, Kaza

14 May 2024 - 12:37 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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