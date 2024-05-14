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Depremzede İlayda Kahramanmaraş yemeklerini dünyaya tanıtmak istiyor

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Kahramanmaraş’ta konteyner iş yerinde yaptığı yemekleri müşterilerin beğenisine sunan genç kız, Kahramanmaraş yemeklerini dünyaya tanıtmak istiyor.

Depremzede İlayda Kahramanmaraş yemeklerini dünyaya tanıtmak istiyor mask
Depremzede İlayda Kahramanmaraş yemeklerini dünyaya tanıtmak istiyor
Depremzede İlayda Kahramanmaraş yemeklerini dünyaya tanıtmak istiyor
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Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde konteyner iş yerinde Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerini müşterilerin beğenisine sunarak hizmet veren depremzede 20 yaşındaki İlayda Eroğlu, "Kahramanmaraş depreminden sonra konteyner alıp, ailemin destekleriyle burada yemek yapıyorum. Kahramanmaraş’a ait olan yemekleri tanıtıyorum. Burada günlük 3 çeşit yemek yapıp müşterilerimize sunuyoruz. En büyük hayalim Kahramanmaraş’ın yemeklerini tanıtmak ve dünya çapına getirmek. Yemek yaparken mutlu oluyorum. Herkes hedeflerinin peşinde koşsun. Hayata karşı dik durmalıyız. Hayallerimizin peşinden koşmak zorundayız" ifadesini kullandı.

14 May 2024 - 12:10 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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