Soma’da 301 maden şehidi mezarları başında anıldı

Türkiye ve dünya madencilik tarihinin en büyük maden kazalarından biri olan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Eynez Maden Ocağı kazasının 10. yılında

Soma Mezarlığı’ndaki Maden Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunduğu törene Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP MYK Üyeleri, CHP milletvekilleri, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Deva Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, şehit madencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından şehit madenciler ve mezarları Soma dışında olan madenciler için yapılan anıt mezarlara karanfil bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit mezarlarına karanfil bırakırken bir yandan da şehit madenci ailelerine başsağlığı dileyerek, sohbet etti. Maden faciasında oğlunu kaybeden Ayşe İlçi, Özgür Özel’in boynuna sarılarak hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Özel’e büyük ilgi gösteren madenci aileleri, hep yanlarında olduğu için kendisine ‘Hakkınız ödenmez’ diyerek teşekkür etti.