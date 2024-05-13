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ABD: "Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz”

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz” dedi.

ABD: "Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz” mask
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz” dedi.

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail’in Refah’a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı. Sullivan, ABD’nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.

13 May 2024 - 23:02 İHA - Politika

Mahreç  İha

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