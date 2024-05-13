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Traktör yüklü tır şarampole devrildi

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde traktör yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu traktörler karayoluna saçıldı.

Traktör yüklü tır şarampole devrildi mask
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Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan A.K. idaresindeki 68 BR 038 plakalı traktör yüklü tır, Çatalağaç köyü Durak mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada tır dorsesinde bulunan traktörler karayoluna saçıldı. Bir süre karayolu trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Karayoluna saçılan traktörler iş makineleri yardımıyla karayolunda kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

13 May 2024 - 20:57 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

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