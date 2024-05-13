Kaymakam Ataman: “Elbistan markalı salça, bu yıl raflarda olacak”

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Kalealtı Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak salça fabrikasının inşaat çalışmalarının başladığını belirterek, “Elbistan markalı salça bu yıl raflarda yerini alacak” dedi.

İlçeye bağlı kırsal Kalealtı, Karaelbistan, İğde, Çalış ve Izgın gibi mahallelerde uzun yıllardır domates ekimi yapılıyor. Üreticilerin önemli geçim kaynağından biri olan domatesin, salçaya dönüşmesi ve ekonomik yönden katma değerinin artması amacıyla tesisleşme yoluna gidiliyor. Elbistan Kaymakamlığı uhdesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) destekleri ile hayata geçirilecek proje, Kalealtı Mahallesi’nin eski Elbistan-Göksun karayolu kesiminde inşa ediliyor.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçede üretilen domatesin salçaya dönüştürülerek piyasaya sunulması amacıyla fabrikalaşma sürecinin başladığını dile getirdi.

Tesisin, domates üreten mahallelere en yakın mesafede planlandığını ifade eden Kaymakam Ataman, salça fabrikasının 1500 m² kapalı alana sahip olacağını söyledi.

Tesisle ilgili inşaat çalışmalarının başladığını vurgulayan Kaymakam Ataman, zemin düzenleme çalışmalarının akabinde hızlı bir şekilde fabrikanın kapalı alanının inşa edileceğini ve bu yıl hasat dönemine yetiştirilerek faaliyete başlayacağının altını çizdi.

Kaymakam Ataman, Elbistan'ın kendi salça markasının bu yıl raflarda yer almaya başlayacağına değinerek, “Salça fabrikasının çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.