Kırmızı listede yer alan ‘Alaca Sansar’ kameraya yakalandı

Yaklaşık 2 yıl önce Elbistan’da ilk kez görüntülenen Alaca Sansar, bu kez de Ekinözü ilçesinde ortaya çıktı. Yaban hayatında az sayıda görülen türlerden biri olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Alaca Sansar, ilçeye bağlı Türkmenler Mahallesi’nin dağlık arazisinde geziye çıkan vatandaşlarca fark edildi. Vatandaşlar, yuvasındaki Alaca Sansar’ı görür görmez cep telefonlarına sarıldı. Alaca Sansar, kısa bir süre de olsa cep telefonuyla görüntülendi.

Savunmaya geçtiğinde yaydığı kötü koku nedeniyle ‘kokarca’ olarak da bilinen Alaca Sansar, biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor. Alaca Sansar, yaşam alanının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması sebebiyle, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme riski yüksek olan türleri arasında kırmızı liste ve kategorisinde bulunuyor. Ortalama yaşam süresi 6-8 yıl olan alaca sansarlar, iki ayağı üzerine dikilerek etrafı kolaçan etmeleri ve çığlık gibi ses çıkarmaları ile biliniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek bölgede kapsamlı bir arazi taramasına başladı. Ekiplerin, bölgede varlığı bilinen ancak daha önce görüntülenemeyen bu hayvanla ilgili olarak gerekli envanter çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

DKMP ekipleri, biyolojik mücadelede önemli yer tutan bu hayvanın kesinlikle öldürülmemesi konusunda vatandaşları uyardı.