120 milyon lira ödenek ayrılan Halk Kütüphanesi’nin proje ihalesi yapıldı

Yaklaşık 5 yıl önce gündeme gelen Kültürhan projesinin iptal edilmesiyle yerine Elbistan Halk Kütüphanesi’nin yapılması kararlaştırılmıştı. Kültürhan’ın yerine yapılacak Elbistan Halk Kütüphanesi projesi, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda yer almıştı. Söz konusu eğitim-kültür yatırımı için 2024 yılı bütçesinde 120 milyon lira bütçe ayrıldı. Elbistan Halk Kütüphanesi’nin, Osmanlı-Dulkadiroğlu mimarisini yansıtacak şekilde projelendirileceği açıklanmıştı.

Elbistan Halk Kütüphanesi’nin projesinin çizimi için düzenlenen ihale sonuçlandı. İhaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif ise 2 milyon 930 bin lira oldu. Yüklenici firmanın, projeyi 60 gün içinde teslim etmesi gerekiyor.

Elbistan Halk Kütüphanesi’nin, sahip olacağı konferans salonu ve diğer özellikleri ile bölgede önemli bir işlev üstlenmesi bekleniyor.