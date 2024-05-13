13 May 2024 - 16:32- Güncel G:

Futbolcu kızlar turnuvada mücadele etti

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Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen turnuvada futbolcu kızlar sahaya çıktı.

Futbolcu kızlar turnuvada mücadele etti mask
Futbolcu kızlar turnuvada mücadele etti
Futbolcu kızlar turnuvada mücadele etti
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Nurhak’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında kentteki ortaokullarda eğitim gören kız öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi. Nurhak gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün organizesinde sahaya inen genç yıldız kızların mücadelesi profesyonel futbolcuların performansını aratmadı. Birbirinden yetenekli küçük sporcular, kıyasıya mücadeleleri ile yeşil sahaya renk katarken fair play kurallarından da ödün vermedi. Öğrencilerin arkadaşları da maçları yakından takip ederken, kızlarını tezahüratlarla desteklediler.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve ödülleri Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca tarafından verildi.

Karaca, turnuva ile ilgili olarak, “Bu yıl, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yıldız kızlar futbol turnuvası yapmaya karar verdik. Yıldız kızlar futbol turnuvasına katılan kızlarımız çok güzel bir mücadele sergilediler. Bu tür etkinlikleri eğitim içine yerleştirmeyi spor etkinlikleri ile zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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13 May 2024 - 16:32 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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