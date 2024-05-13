Başkan Bulut: “Çiftçinin kıymetini bilmemiz lazım”

Çiftçilerin, yüksek girdi fiyatları altında ezilmeleri ve tüm zorluklara rağmen tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmamaya çalıştığını vurgulayan Bulut, “Çiftçinin kıymetinin bilinmesi lazım” dedi.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olarak üretmekten başka bir çaresi olmadığının altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bu bereketli topraklarda üretmek boynumuzun borcu iken çiftçimizin karşı karşıya kaldığı sorun yumağı her geçen gün kartopu gibi büyüyor” şeklinde konuştu.

Elbistan özelinde barajlardan bir damla suyun kullanılmadığını ve tarımda çığır açacak projelerin rafta bekletildiğine değinen Başkan Bulut, “Yıllardır beklentilerini bir başka bahara ertelemek zorunda kalan çiftçimiz umutsuzluğa mahkum edilmemeli” ifadesini kullandı.

Çiftçilerin, her zaman fedakarlığın simgesi olduğuna işaret eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Çiftçimiz, en büyük fedakarlığı yapan insanlardır. Her şeye rağmen üretimden vazgeçmeyip üretimine devam etmekte ve ülkemizin ihtiyacı olan gıda üretimini sağlaması yanında köyünde yaşayarak atalarımızın emanet ettiği toprağı da korumaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Artan girdi fiyatlarına değinen ve rakamlar veren Başkan Bulut, “Geçen yıla göre amonyum sülfat gübresi yüzde 40,2, ÜRE gübresi yüzde 38,7, DAP gübresi yüzde 31,2, amonyum nitrat gübresi yüzde 29,5 ve 20.20.0 gübresi yüzde 26,5 oranında arttı. Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 19,8 oranında artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 56,6 oranında arttı. Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış yüzde 108,8 oranıyla mazotta görüldü.

Bu artışa rağmen toprağına sahip çıkan ve üretimden vazgeçmeyen çiftçimiz, desteklerinin Tarım Kanununda öngörüldüğü gibi gayri safi yurtiçi hâsılanın yüzde 1’ine çıkarılmasını bekliyor. Çifti kazanırsa ülke kazanır düşüncesiyle hareket edilmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle gece gündüz, kar çamur demeden üretimini sürdüren bütün çiftçilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.