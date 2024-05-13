- Çevre

Dolu yağışı kayısıya zarar verdi

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Malatya’da, bir süredir etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Yağışlarda çağla döneminde olan kayısı bahçeleri zarar gördü.

Dolu yağışı kayısıya zarar verdi mask
Dolu yağışı kayısıya zarar verdi
Dolu yağışı kayısıya zarar verdi
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Malatya’da, bir süredir etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Akçadağ ile Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan dolu yağışı çağla döneminde olan kayısı bahçelerine zarar verdi.

Çok sayıda ürünün ağaç çevrelerine döküldüğünün gözlemlendiği yağışlar sonrası Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kent genelinde belirli aralıklarla devam eden sağanak yağışların bölge genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

13 May 2024 - 12:51 İHA Malatya- Çevre

Mahreç  İha

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