Polisin yakaladığı 54 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş genelinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 147 şüpheliden 54’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün son bir hafta içerisinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 98 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 şahıs olmak üzere toplam 117 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 54’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 56 gram metamfetamin ve 792 sentetik hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 13 ruhsatsız tabanca ve 1 de tüfek ele geçirildi.

Trafik ekiplerince; trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 102 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 67 araca da abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.