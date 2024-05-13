Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Elbistan’da, yolun karşısında geçmek istediği sırada otomobil çarpan yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı Caddesi’nden karşıya geçmek isteyen 71 yaşındaki Gülşen Karakuş’a, A.B.’nin kullandığı otomobil çarptı. Karakuş, çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Talihsiz kadın, ihbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Karakuş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.