Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı

Olay, saat 15.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İstasyon virajı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye atan Yunus ekipleri 44 AAK 800 plakalı araca dur ihtarında bulundu. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre çok sayıda ekiple takip edilen araç, çevre yolu üzerinde orta refüje çarparak kaza yaptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Çevrede ve araçta inceleme yapan ekipler yola atıl vaziyette 1 adet tabanca bulunurken, zanlılar polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.