- Politika

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden alarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden aldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden aldı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i de görevden alan Putin, Şoygu’yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Putin, Şoygu’nun yerine ise eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Rus hükümeti istifa etmiş, hafta içi ise Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’i yeniden başbakan olarak atamıştı. Mişustin’in önümüzdeki günlerde yeni kabineyi oluşturması bekleniyor.

12 May 2024 - 22:49 İHA - Politika

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL