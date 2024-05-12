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İsrail, Gazze’nin kuzeyine insani yardım sevkiyatı için yeni geçiş noktası açtı

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İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi’nin kuzeyine insani yardım sevkiyatı için Batı Erez Geçidi olarak adlandırılan yeni bir geçiş noktası açtı.

İsrail, Gazze’nin kuzeyine insani yardım sevkiyatı için yeni geçiş noktası açtı mask
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası devam ederken, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi’nin kuzeyine insani yardım sevkiyatı için Batı Erez Geçidi olarak adlandırılan yeni bir geçiş noktası açıldığını duyurdu. İsrail’in Zikim bölgesinde bulunan yeni geçiş noktasının açılmasının Gazze Şeridi’ne ve özellikle de Gazze Şeridi’nin kuzeyine insani yardım sevkiyatlarının arttırılmasına yönelik çabaların bir parçası olduğu ifade edildi.

12 May 2024 - 21:49 İHA - Asayiş

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