Galatasaray, yenilmezlik serisini 24 yaptı

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 99 yaptı ve ligin bitmesine 2 hafta kala takipçisi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Cimbom, bu maçla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 24’e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden Aslan, daha sonraki müsabakalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, ayrıca son 17 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.