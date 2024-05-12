- Spor

Galatasaray, yenilmezlik serisini 24 yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 24’e çıkardı.

Galatasaray, yenilmezlik serisini 24 yaptı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 99 yaptı ve ligin bitmesine 2 hafta kala takipçisi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Cimbom, bu maçla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 24’e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden Aslan, daha sonraki müsabakalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, ayrıca son 17 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

12 May 2024 - 21:42 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL