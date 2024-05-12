Ülkü Ocakları'ndan şehit annelerine ziyaret

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Elbistan Ülkü Ocakları Asena Birimi ve Ortaöğretim Birimi, Anneler Günü münasebetiyle ülkücü şehitler ve görevi başında şehit düşen asker ve polislerin ailelerini ziyaret etti. Şehit annelerine çiçek takdim edildi.

Programla ilgili Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Sizler, en değerli varlıklarınızı, yavrularınızı ülkemizin bağımsızlığı için şehit verdiniz. Bugün hür bir ülkede yaşıyorsak bunu, kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Sizler için ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Her zaman yanınızda olacağız. Anneler Günü’nüz kutlu olsun " denildi.