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Gazze'de can kaybı 35 bin 34'e ulaştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 35 bin 34'e ulaştı mask
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 219 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere karşı 8 katliam yaptığı aktarılan açıklamada, son bir gündeki saldırılarda ölen 63 kişinin cenazesi ile 114 yaralının hastanelere ulaştığı ifade edildi.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 35 bin 34, yaralananların sayısının 78 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.

# dünya

12 May 2024 - 18:00 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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