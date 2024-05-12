Girişimci anne, 70 kişiyi istihdam ediyor

Muş’ta yaşayan girişimci İnci Sayılgan Tok, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumundan aldığı destekle, tekstil atölyesi kurdu. Atölyede 70 kişiye iş imkanı sağlayan Sayılgan, aynı zamanda atölyede sağladığı aile ortamıyla da çalışanlara hem ablalık hem annelik ediyor. Sabahları çocuklarını okula gönderdikten sonra iş yerine gelen ve işini büyük bir özveriyle yürüten kadın girişimci Sayılgan, iş yerindeki verimliliği olumlu yönde etkiliyor.

Annelik ve iş dünyası arasında hassas bir denge kurmanın zorluklarını yaşasa da, her iki rolü de büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Sayılgan, iş yerindeki çalışanlarını bir aile gibi gördüğünü ve onlara destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “4 yıl önce kendi işimi kurmaya karar verdim. Devlet desteği alarak kendime iş yeri açtım. Burada yaklaşık 70 tane çalışanım var. 3 tane de çocuğum var. Hem evde çocuklarımla ilgileniyorum hem de burada gelip işimi yapıyorum. Sabah çocuklarımı okullarına gönderdikten sonra burada işimin başındayım. Burada çalışanlarımla birlikte güzel zaman geçiriyorum. Yeri geliyor annelik yapıyorum, yeri geliyor ablalık yapıyorum. Birlikte çalışıyoruz” dedi.

Anneliğin hiçbir karşılık beklemeden canını verebilen bir insanın varoluşu olduğunu vurgulayan Sayılgan, “Anne olduktan sonra yeni yeni korkuların oluşur. Evde 3 tane çocuğum var. Burada 70 tane evladım var. Hepsinin de sevgisi aynı. Onlara yaptığım fedakârlığı, çalışanlarıma da yapıyorum. Dışarıda iş arayan birçok insan var ama biz de aylardır çalışacak eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Özellikle ev hanımlarımıza gelip başvurmalarını talep ediyoruz. Bayanların gelmesini istiyoruz. Her kadın, bir annedir veya anne adayıdır. Bu çerçevede bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Anneler Günü dolayısıyla işveren anneleri ziyaret eden Muş İŞKUR İl Müdürü Emin Taylan, göreve başladıkları günden bu güne kadar hep bayanları ön planda tuttuklarını ifade ederek, “Biliyoruz ki iyi bir aile, toplumun önünü açar. Çocuğu sıfır yaştan olgunluk yaşına kadar büyüten annedir. Topluma yön verenler annelerdir. Bu anneler hem evde çalışıyorlar, hem de iş yerlerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla işveren olan annelerimiz vardır. Sayılgan hanımda bunlardan birisi. Beş yıldır burada bu hizmeti veriyor. Şu anda 100’e yakın çalışanı vardır ve bu çalışanlarını arttıracak. Hem insanların evine ekmek götürme hem de kendi ailesine bakma çabasındadır. Bu nedenle biz takdir ediyoruz. Çalışan annelerimizin de bu durumlarını takdir ediyoruz. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.