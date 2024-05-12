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Yörüklerin bazlama şenliği

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Kahramanmaraş’ta yaşayan Yörükler, düzenledikleri bazlama etkinliğini şenliğe dönüştürerek katılanlara yaklaşık 500 civarında bazlama ikram etti.

Yörüklerin bazlama şenliği mask
Yörüklerin bazlama şenliği
Yörüklerin bazlama şenliği
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Dulkadiroğlu İlçesi Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. İmece usulüyle düzenlenen etkinlikte erkeklerin yoğurduğu hamurları kadınlar bazlama yaparak pişirdi. 17 yıldır düzenlenen bazlama şenliğinde hazırlanan yaklaşık 500 bazlama katılımcılara ikram edildi.

Yörük Halil Gelebek, “Yörükler arasında bazlama şenliğimize eş dost gelirler imece usulü yapılır. İnsanlar birbirini tanır. 17. Kez yapıyoruz. Türk’ün ve Yörüklerin yiyeceği bazlama. Çökelek ve peynir ile ikram ediliyor” dedi.

Yörük Zekiye Göğebakan, “Biz bu alanda her yıl bazlama yapıyoruz ölmüşlerimizin ruhları için hayır için yapıyoruz. Yağlı bazlamalarımızı içine peynir ve çökeleği bırakıp ikram ediyoruz. Allah rızası için yapıyoruz sadece. 50 kilogram un yoğurduk 500 kişiye ikram ettik. Öğlen yemeğine de ekmek arası kavurmamız var” diye konuştu.

Katılımcı Mustafa Eren ise, “Uzun zaman bir araya gelemediğimiz insanları görüyoruz güzel bir etkinlik emeği geçenlere teşekkürler” ifadesini kullandı.

12 May 2024 - 13:21 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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